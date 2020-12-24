Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda takım olarak yenilenme programı dahilinde çalışmalar yapıldı.
İzolasyon süreci tamamlanan ve son Covid-19 PCR testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid-19 PCR testleri 16 Aralık Çarşamba günü pozitif çıkan diğer iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti. Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi. Ryan Babel, takımdan ayrı salonda ve sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış
Video Haberler
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış