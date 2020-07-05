Galatasaray’da ünlü isim Trabzon maçı kadrosunda
Galatasaraylı futbolcu Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını atlattığını ve Trabzonspor müsabakasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.
Galatasaraylı futbolcu Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını atlattığını ve Trabzonspor müsabakasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.
Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao’dan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen başarılı oyuncu, iyileştiğini ve oynayabilecek seviyeye geldiğini duyurdu.
Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarın ki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımda ki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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