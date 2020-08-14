Galatasaray'da 'ya indirim ya güle güle' taktiği!

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:23

Galatasaray'da gözler feragatname imzalamayan 4 isimde. Yıllık 900 bin Avro’yu kabul eden Ryan Donk, biten sözleşmesini yenileyecek. Feghouli 3 milyon Euro’nun altına inerse takımda kalacak. Teklifi reddeden Belhanda ve Babel ise gözden çıkarıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “30'u aşkın futbolcu feragatname imzaladı, 4'ü imzalamadı. Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz” sözlerinin ardından gözler bu isimlere çevrildi: Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Ryan Donk.

Teknik Direktör Fatih Terim'in “Problem çıkaracaklarsa gereken yapılmalı” dediği bu dört oyuncudan ikisi indirime yanaşmayınca gözden çıkarıldı. Belhanda ve Babel ile yolların ayrılmasına karar verildiği, şartlar uygun olursa kiralanacakları belirtildi.

Daha önce indirimi kabul etmeyen Donk cephesi ise yelkenleri suya indirdi. Geçen sezon 1.9 milyon Euro alan 34 yaşındaki Hollandalı'nın menajeri, 900 bin Avro'dan 1+1 yıllık kontratı kabul etti. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Sorunlu dörtlüden kalması istenen diğer isim Feghouli. Arda Turan'ın da övgüyle bahsettiği Cezayirli oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Avro'luk ücretini 3 milyon Avro'nun altına indirirse takımda kalacak. Belhanda'nın 3.350 ve Babel'in de 2.550'lik maaşlarında indirim yapması istenecek.

Kaynak: Sözcü/Mesut YIldırım