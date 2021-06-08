Galatasaray’da yeni başkanı, çözülmesi gereken birçok sorun bekliyor

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Yeni başkan, kulübün mali, idari ve sportif konularda atacağı adımlar için acil eylem planını devreye sokacak. Öncelikle 20-21 Temmuz’da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi için teknik direktörün kim olacağı belirlenecek. Sözleşmesi biten Fatih Terim’le yola devam edilip edilmeyeceği konusu çözüme kavuşturulacak. Kadroda kontratı sona eren 12 futbolcuyla ilgili kararın da hemen verilmesi gerekiyor. Yine kısa süre içinde transfer çalışmalarının hızlı şekilde sonuçlandırılıp takımın eksik noktalarına takviye yapılması gerekiyor. Bununla beraber futbolcuların maaşları, sözleşmelerindeki başarı bonusları ve primler, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitlerini kapsayan 300 milyon TL’lik ödemenin kısa süre içinde yapılması gerekiyor.

PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU

G.Saray başkan adayları, oy pusulaları renk seçimini dün yaptı. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan gri renkli oy pusulası ile yarışacak.

‘HOCAMIZ TERİM’DİR’



Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, “Hocamız Fatih Terim’dir” dedi. Spor Gecesi yayınına katılan Öztürk, “5 tane sponsor hazır. 3’ü yabancı 2’si yerli. Bir tanesi de Premier Lig’de bir takımın global sponsoru” diye konuştu. Metin Öztürk, transfer çalışmaları hakkında, “19 Haziran akşamı hocam beni arayacak, ‘İstiyor musun’ diyeceğim. İsterse getireceğim. İkisi de Türk, ikisi de milli” diye konuştu. Öztürk, “Amatör branşlara 46 sponsorla geliyoruz” derken, “2023 Ağustos’unda inşallah Ergin Ataman ile anlaşırız” yorumunda bulundu.

