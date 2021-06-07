Galatasaray’da başkan adaylarının oy pusulası renkleri belli oldu
Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde adayların oy pusulasında kullanacağı renkler belli oldu.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının renkleri, bugün 18.00’de yapılan toplantı ile belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan adaylarının oy pusulası renkleri şöyle:
Metin Öztürk: Mor
İbrahim Özdemir: Sarı
Eşref Hamamcıoğlu: Yeşil
Burak Elmas: Kırmızı
Yiğit Şardan: Gri
Galatasaray Spor Kulübü, başkan adaylarının oy pusulası renklerini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) June 7, 2021
Metin Öztürk (5569)
İbrahim Özdemir (7019)
Eşref Hamamcıoğlu (7102)
Burak Elmas (9320)
M. Yiğit Şardan (9798) pic.twitter.com/bY0wgToaI7
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