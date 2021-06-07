Galatasaray’da başkan adaylarının oy pusulası renkleri belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde adayların oy pusulasında kullanacağı renkler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 18:40
Galatasaray’da başkan adaylarının oy pusulası renkleri belli oldu
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının renkleri, bugün 18.00’de yapılan toplantı ile belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan adaylarının oy pusulası renkleri şöyle:

Metin Öztürk: Mor

İbrahim Özdemir: Sarı

Eşref Hamamcıoğlu: Yeşil

Burak Elmas: Kırmızı

Yiğit Şardan: Gri

Galatasaray Spor Kulübü, başkan adaylarının oy pusulası renklerini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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