Galatasaray’da başkan adaylarının oy pusulası renkleri belli oldu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 18:40

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının renkleri, bugün 18.00’de yapılan toplantı ile belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan adaylarının oy pusulası renkleri şöyle:

Metin Öztürk: Mor

İbrahim Özdemir: Sarı

Eşref Hamamcıoğlu: Yeşil

Burak Elmas: Kırmızı

Yiğit Şardan: Gri

Galatasaray Spor Kulübü, başkan adaylarının oy pusulası renklerini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



