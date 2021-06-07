Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

07 Haziran 2021 Pazartesi, 22:26

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, TRT Radyo 1’de yayınlanan Spor Servisi programında Ahmet Fisunoğlu’nun sorularını yanıtladı. Elmas, aday olma kararını temmuz ayında ekibiyle birlikte aldığını açıkladı.



Burak Elmas, seçimde simgesi olan kırmızıyı istediğini ve kırmızı çıkınca da çok mutlu olduğunu söyledi. Elmas, kırmızı simgenin genelde kazandığı istatistiğinin hatırlatılması üzerine gülerek "İnşallah" cevabını verdi.

"HOCA İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİM"

Diğer adayların "kasa kolaylığı" açıklamasına sitem eden Elmas, "Söz konusu Galatasaray olduğunda paranın konuşulması bizi daima rahatsız etti ve etik bulmuyoruz. Galatasaray’ın her sıkıntısını çözmek için planlarımız var. 140 milyon dolarlık desteğimizin hazır olduğunu açıklamak zorunda kaldık" dedi. Başkan seçildiği anda teknik direktör adayının Fatih Terim olacağını kaydeden Elmas, "Ama etik olarak hoca ile henüz görüşmedim. Gönlümden geçen ilk isim Fatih Terim" eklemesini yaptı.

Elmas, ekibindeki bazı isimlerin yöneticilik yaptığını, bu nedenle avantajlı olduklarını ifade ederek, "Gerekli çalışmaları yaptık ve göreve geldikten sonra hocanın da listesini alarak en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız" diye konuştu. Sponsorluklarla ilgili ön anlaşmalarının imzalandığını söyleyen Elmas, ilk 100 günlük planlarının hazır olduğunu dile getirdi. Başkan adayı, mazbatayı alır almaz tüm imzaların resmiyete döküleceğini de açıkladı.



"ONLAR SAHİP GİBİ DAVRANDI, BİZ HİZMETKAR OLACAĞIZ"

Sarı-kırmızılılarda görev alan son yönetimlere tepki gösteren Elmas, "Onlar kulübün sahibi gibi davrandı, biz ise Galatasaray’a hizmetkar olacağız" diyerek hem seçim sürecinde yaşananlara hem de mevcut yönetimin son faaliyetlerini kınadı.

Elmas, seçimden önce bir teknik direktör göreve getirilirse; çalıştırıcının sözleşmesinin hemen feshedileceğini açıkladı. Hukuki olarak tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Elmas, bu konuda başkan Mustafa Cengiz’i bir kez daha uyardı. Sarı kırmızılıların finansal olarak zor durumda olduğunu dile getiren Elmas, "Mevcut yönetim ödeyemeyecekleri imzalar atıp, altından kalkamayacakları kararlar aldılar" dedi.

"İNSAN AİLESİNE YALAN SÖYLEMEZ"

Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm kurullarının başarısız olduğunu ve göreve gelir gelmez hem yönetimleri, hem de anlayışları değiştireceklerini ilan etti. Elmas, "Söz konusu Galatasaray olunca önceden belirlenmiş kararlar alınıyor’’ diyerek eleştirilerini sürdürdü. Galatasaray başkanlığına adaylığını ilk açıklayan isimlerden olan Burak Elmas, tüm planlarını titizlikle hazırladıklarını ifade etti. Elmas, "İnsan ailesine yalan söylemez, biz yapamayacağımız hiçbir vaatte bulunmadık’’ dedi.