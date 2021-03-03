Galatasaray'da yıldız futbolcu 11'de yok

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Ankaragücü'ne konuk oluyor. İki takım da 11'leri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 17:52
Galatasaray'da yıldız futbolcu 11'de yok
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Saat 19.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etobo, Gedson, Emre Kılınç, Arda, Mustafa Muhammed 

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Christian Luyindama 11'de yer almadı. 

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Alper Potuk, Geraldo, Lobjanidze, Börven 


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