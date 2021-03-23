Galatasaray'da yönetim sustu, başkan adayları İstanbul Sözleşmesi için açıklama yaptı
İstanbul Sözleşmesi'nin iptali üzerine Eczacıbaşı ve Fenerbahçe açıklama yaptı, Galatasaray'da yönetimden ses çıkmadı, ancak iki başkan adayı Burak Elmas ve Metin Öztürk sözleşme için topa girdi.
İstanbul Sözleşmesi konusundaki sessizlik Galatasaraylıları üzdü.
Eczacıbaşı’nın ardından Fenerbahçe de İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili açıklama yaptı. Galatasaray Spor Kulübü’nün bu konuda sessiz kalması üyelerin eleştirine sebep oldu. Üyeler bir an önce yönetimden açıklama beklerken bu konuda başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ELMAS-ÖZTÜRK: DOĞRU BULMUYORUZ!
Burak Elmas, mesajında “'Birlikte çok şey başaracağız' diye yola çıkarken gerçekten hep birlikte olmaktı kastımız. Eşit bir dünyada 'hep birlikte' yaşayabilmek için kazanılmış hiçbir haktan vazgeçilmesini doğru bulmuyor ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının tekrar değerlendirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk ise, "Kadına şiddet ve aile içi şiddete kadını-erkeği hepimiz karşıyız. İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir bariyer. Umarım iptal kararından hızlıca dönülür." paylaşımında bulundu.
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