Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki paylaşımı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in, Lens ile girdiği mücadelenin fotoğrafını paylaştı

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 16:56
Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki paylaşımı
Abone Ol google-news

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi.

Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı

İşte Galatasaray'ın paylaşımı...



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler