Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki paylaşımı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Yedlin'in, Lens ile girdiği mücadelenin fotoğrafını paylaştı
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti.
3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi.
Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı
İşte Galatasaray'ın paylaşımı...
Dün geceden bir kare...— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021
Yorumsuz! pic.twitter.com/I6UlriQsR6
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