Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki paylaşımı

11 Nisan 2021 Pazar, 16:56

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi.

Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı

İşte Galatasaray'ın paylaşımı...



