Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:43

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde gündemde yer alan konulara ilişkin Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu.

Programda Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de Burak Elmas'a eşlik etti.

Elmas, Marcao kararına ilişkin: "Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edildi. Bu tehditle Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rizespor ile sulh yoluyla anlaşma ihtimali kapanmıştır. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştıramaz. Ezilirler! Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayla ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Biz zaten yönetim olarak bu olayı kesinlikle tasvip etmediğimizi belirttik. Bizim bir kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu talimat gereği yapılması gereken süreci başlattık. Fakat şunu da belirtmek isterim ki dışarıda gelişen olayları yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları kimse kulübümüze dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğunda en sert tepkiyi veririz ama herkes de dikkatli olsun. Galatasaray ile uğraşmasınlar.

Biz tasvip etmediğimiz bu konuda iç ceza işlemleri başlattık. Tekrar söylüyorum "iç", bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı naklen yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek gereken cezayı vereceğiz. Ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan da bunu yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum."

Elmas, Rizespor ile aralarında geçen Oğulcan Çağlayan olayı ile ilgili olarak da, "Rizespor'da yeni bir yönetim geldi. Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor'la ilişkimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazı isimler bunu kan davası haline getirmişler. Bu baskıyı da Rizespor'a baskı yapıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Kişilere bir suç duyurusunda bulunduk. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verdik. Burada amacımız oyuncumuzu biran önce sahaya döndürmek.

Bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Rizespor'un avukatından bize gelen protokolden bize perşembe gününe kadar imzalanması gerektiği bilgisi geliyor ama cuma günü de imzalanabilir.

Sözleşmedeki bir madde bizi şaşırttı. Rizespor'la karşılıklı davamız var. Tahkim Kurulu aleyhine yaptığımız davalardan feragat yapmamız istendi. Federasyon ve Tahkim Kurulu da işin içinde.

Biz hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Biz göreve geldikten sonra iyi niyetli çabamızla Türk futbolcu için çözüm odaklı olacağımızı belli ettik. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır." açıklamasını yaptı.