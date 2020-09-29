Galatasaray'dan Arda Turan'ın koronavirüs test sonucu hakkında açıklama
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Rangers maçında forma giyemeyecek. Koronavirüs test sonuçları negatif çıkan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek
Galatasaray'da gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti olan Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıkan ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow'a gidecek kafilede yer almayacağı belirtildi.
Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bu sabah gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.
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