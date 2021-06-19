Galatasaray'dan Finansal Fair-Play açıklaması
Galatasaray, UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum sağlaması üzerine anlaşmadan bir sene erken ayrıldığını duyurdu.
Seçimli Olağan Genel Kurul heyecanının sürdüğü Galatasaray, UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum sağlaması sonrasında anlaşmadan çıkıldığını ve uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Açıklama, oy sayımının devam ettiği anlarda yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim şu şekilde:
"Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamından öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından Kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından Kulübümüze gönderilen yazıyla beraber Kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber Kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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