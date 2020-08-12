Galatasaray'dan ikinci sesli transfer; ya Emre ya Kerem!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:42

Galatasaray, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.

Transferin ilk haftasında Arda geçen pazartesi de Oğulcan'ı açıklayan Galatasaray, bugün bir KAP bildirimi daha yapacak. Bu ismin ya Sivassporlu Emre, ya da Ercincansporlu Kerem olduğu tahmin ediliyor.



Galatasaray resmi Twitter hesabından ıslık çalan bir kişinin sesi duyuluyor, melodide "Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi, hayatın anlamı Galatasaray.." sloganı seslendiriliyor.



