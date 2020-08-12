Galatasaray'dan ikinci sesli transfer; ya Emre ya Kerem!
Transferin ilk haftasında Arda geçen pazartesi de Oğulcan'ı açıklayan Galatasaray, bugün bir KAP bildirimi daha yapacak. Bu ismin ya Sivassporlu Emre, ya da Ercincansporlu Kerem olduğu tahmin ediliyor.
Galatasaray, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.
Transferin ilk haftasında Arda geçen pazartesi de Oğulcan'ı açıklayan Galatasaray, bugün bir KAP bildirimi daha yapacak. Bu ismin ya Sivassporlu Emre, ya da Ercincansporlu Kerem olduğu tahmin ediliyor.
Galatasaray resmi Twitter hesabından ıslık çalan bir kişinin sesi duyuluyor, melodide "Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi, hayatın anlamı Galatasaray.." sloganı seslendiriliyor.
Video Haberler
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!
- Gondoldaki tehlike kamerada
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi