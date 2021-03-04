Galatasaray'dan Mohamed için MHK başvurusu
Galatasaray Kulübü, dün oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mostafa Mohamed için, kırmızı kartın hatalı olduğunun tespitinin yapılması adına Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvurulduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, dün oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mostafa Mohamed için, kırmızı kartın hatalı olduğunun tespitinin yapılması adına Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvurulduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed’in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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