Galatasaray'dan seçim açıklaması

16 Temmuz 2020 Perşembe, 17:24

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi'nde yer alan 'Seçim Ateşi Yandı' başlığıyla yayınlanan haber tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haber iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur.

Ayrıca, bir kısım medyada yer alan ve başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünüdür.

Yönetim kurulumuz, Başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"