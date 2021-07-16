TFF, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:54

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. TFF’nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.

Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF'den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi. Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan'ın ismi ise bulunmuyor.

LİSANS ÇIKARMAMA TALEBİ UYGUN GÖRÜLDÜ

TFF'nin Oğulcan'ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor'un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru. Rizespor'un başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray'ın Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ödemesini hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. Son olarak Rize temsilcisi TFF'ye Galatasaray'a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve TFF bu talebi uygun görerek, Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün Habertürk televizyonunda konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Elmas, şunları söylemişti:

“Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Anlatıp anlatmama konusunda tereddütlüydüm; ama anlatacağım. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple bir davamız var. Bu davaya biz itiraz ettik ve mahkemede görülüyor. UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi! Gerekçe yok! Vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar. Galatasaray Spor Kulübü bugün TFF ile ilgili hangi tutumu takınacak onu anlayamadılar hala. Bizim problemimi konularla, insanlarla değil”