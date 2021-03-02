Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu sol bekte Ömer!
Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Saracchi ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı. Galatasaray savunmasının solunda yine Ömer Bayram'ın görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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