Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu sol bekte Ömer!

Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 14:44
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu sol bekte Ömer!
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Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Saracchi ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı. Galatasaray savunmasının solunda yine Ömer Bayram'ın görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.


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