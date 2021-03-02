Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu sol bekte Ömer!

02 Mart 2021 Salı, 14:44

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Saracchi ve Emre Taşdemir kadroda yer almadı. Galatasaray savunmasının solunda yine Ömer Bayram'ın görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.