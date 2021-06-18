Galatasaray'ın eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, seçime dair açıklamalarda bulundu

18 Haziran 2021 Cuma, 10:49

Galatasaray'da yarın yapılacak seçim öncesi kulübün eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BÜYÜK BİR AİLEDİR"

Galatasaray'ın birlik ve beraberlikten kopmaması gerektiğini ifade eden İrfan Aktar, yönetime gelemeyen adayların desteğinin seçim sonrasında sürmesi gerektiğini belirterek, "Demokratik bir ortam olduğunu düşünüyorum. 5 adayımız var. Hepsinin de çalıştığı ekip arkadaşları bulunuyor. Tüm adaylar seçim için istekli. Projelerini anlatıyorlar. Önemli olan seçimin Galatasaray adına hayırlı olması. Camia en doğru kararı verecektir. Seçim bittikten sonra da diğer adayların da desteğine ihtiyaç var. Galatasaray büyük bir ailedir. Aile bir arada olmalı ve problemleri birlikte çözmelidir" dedi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Aktar, 5 adaylı bir seçim olduğu için oyların bölüneceğini hatırlattı ve daha önce birlikte çalıştığı Eşref Hamamcıoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Her adayın kendine göre bir çevresi var. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için belli bir çevresi var. Diğer adayların listesinde de güçlü isimler olduğunu düşünüyorum. Oylarda parçalanma olacaktır. Eşref Hamamcıoğlu'nun eğitimi, birikimi ve hizmetleri kendisini daha iyi tanımamıza yardımcı oluyor. Hayırlı bir seçim olmasını temenni ediyorum."

"YENİ YÖNETİM BANKALAR BİRLİĞİ İLE YAPILAN ANLAŞMAYI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Göreve yeni gelecek yönetimin, ciddi handikaplar varsa Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı gözden geçireceğini düşündüğünü ifade eden Aktar, "Bankalar Birliği anlaşması bir takım kısıtlamalar getiriyor. Yeni yönetimin buna alışması lazım. Mevcut yönetim böyle bir anlaşma yaptı. Yeni seçilen heyet değerlendirecektir. Başka değerlendirmeleri varsa bankalarla görüşme yapılabilir diye düşünüyorum. Kulüplerin borçları yüksek. Pandemi sebebiyle de birçok gelirden mahrum kaldılar. Ürün satışı, tribün geliri gibi gelir kalemleri düştü. Bu dönemde banka anlaşması önemli. Yeni gelecek yönetim handikaplar varsa mutlaka değerlendirecektir" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN MENFAATİ"

Divan Kurulu'nun eski başkanı olan Aktar, "Ben kongreyi yöneteceğim için kimseyi desteklemeyeceğim. Tarafsız olmak mecburiyetindeyim. "Şu adayı destekliyorum" deme hakkım yok. Başka seçimlerde oy kullanırım. Çok adaylı seçimde oylarda bölünme olacak. Seçim günü ne olacağını göreceğiz. Herkes kendi yolunda ilerliyor. Nakit ihtiyacını karşılamak için yeni sponsor arayanlar olduğunu biliyorum. Kasa kolaylığı sağlayacak bazı arkadaşlar da var. Önemli olan Galatasaray'ın menfaati" dedi.

"FATİH TERİM'İN PARANTEZ DIŞINDA TUTULMASI HATA"

4 başkan adayı, göreve gelmeleri halinde Fatih Terim ile görüşme yapacağını duyurmuştu. Aktar, Fatih Terim'in parantez dışında tutulmasının hata olduğuna şu sözlerle dikkati çekti:

"Fatih Terim kiracı değil ev sahibidir. Bu kulüpte yetişmiş, teknik direktör olarak şampiyonluklarda imzası var. Avrupa'daki başarılarda da yine imzası var, dolayısıyla Terim ile oturup konuşmak mümkün. Terim, yabancı biri değildir. Farklı teknik adamları düşünenler varsa ona saygı duyarım. Fatih Terim'i parantez dışında düşünmek hata olur. Terim'in seveni var, sevmeyeni var. Galatasaray'ın geçmişini de düşünerek Terim, parantez dışında tutulacak biri değil."