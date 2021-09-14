Galatasaray’ın son 2 maçta 2-0 öne geçip 1 puana razı olması tartışılıyor

14 Eylül 2021 Salı, 07:00

Galatasaray’ın önce Kasımpaşa ardından Trabzonspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü 90 dakika koruyamayıp sahadan 2-2’lik sonuçlarla ayrılması tartışılıyor.

Kadrosunda büyük değişim yaşayan Sarı-Kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerin birçoğunu ilk 11’e monte etti. Oyuncuların birbirlerine uyum süreci devam ederken maçların belli anlarındaki iyi oyun gelecek adına umut veriyor. Ancak özellikle yapılan top kayıpları ile takım savunmasındaki zaaflar son iki maçta Sarı-Kırmızılılara 4 puan kaybına mal oldu. Yaş ortalaması düşen takımda maç içinde futbolculardaki konsantrasyon eksikliği de dikkat çekiyor. Fatih Terim, özellikle Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarında skor üstünlüğünün yakalanmasının ardından yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştiriliyor. Kasımpaşa maçında Diagne’nin oyundan alınması, Trabzon karşısında Morutan’ın kenara gelmesi; Babel’in sahaya kurtarıcı olarak sürülmesi Terim’e yönelik eleştirilere neden oldu.

METİN OKTAY ÖZLEMLE ANILDI

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane oyuncusu, “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde dün kabri başında anıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Duruşuyla, karakteriyle, hepimize örnek olmuş, tüm camiamızın gönlünü fethetmiş Metin Oktay’ı rahmetle anıyoruz” dedi.