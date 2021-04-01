Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'den transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, transfer iddialarına ilişkin ülkesinde kısa bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Lazio ve Manchester United iddiaları gündeme gelmişti.
Ülkesinde bir gazeteye konuşan Mustafa Muhammed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.
23 yaşındaki golcü ayrıca en büyük hayalinin Mısır formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.
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