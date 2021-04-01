Hatay-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus koronavirüs!

01 Nisan 2021 Perşembe, 11:46

MHK'nın bu haftaki atamaları tartışma yaratırken,Hatayspor-Galatasaray maçının deneyimli hakemi Fırat Aydınus'un koronavirüs olduğu bildirildi.

Gazeteci Ömer Faruk Ünal'ın iddiası henüz resmi kaynaklarca doğrulanmasa da ünlü hakemin testi pozitif çıktı.

Fırat Aydınus, uzun zamandır Galatasaray'ın maçlarına çıkmıyordu.

2.5 YIL SONRA

Fırat Aydınus, yaklaşık 2.5 yıl sonra bir Galatasaray maçında görev alacaktı. Aydınus, son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018 tarihine oynanan ve olaylı geçen maçı yönetmişti. Aydınus o tarihten sonra bir daha Galatasaray maçlarında görev yapmamıştı. Çıkan olaylarda Fatih Terim'e 10 maç ceza verilmişti.