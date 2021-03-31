Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesisi için son karar

31 Mart 2021 Çarşamba, 08:47

Galatasaray'da antrenman tesisi konusunda gelişmeler yaşandı. Kemerburgaz arazisiyle ilgili olumlu adımlar atıldı. Galatasaray, Enerji Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen özelbir madencilik firmasının tahliye işlemleri bitme aşamasına gelmesi üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeni adresi konusundailke kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Büyükçekmece ve Kemerburgaz seçenekleri arasında Kemerburgaz'da yeni tesisleri yapma kararı verdi. TT Stadı'na yakın oluşu bu tercihte önemli bir faktör oldu.

Metin Oktay adıyla sarı-kırmızılıların yeni kamp yeri Kemerburgaz olacak. Yeni tesisler iki yıl içinde hazır hale getirilecek.