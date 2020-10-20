Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari
Sarı-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisiyle karşılaşacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine konuk olacak.
Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.
Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
Video Haberler
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- 600 polisle dev operasyon! Mahalle ablukaya alındı
- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
- Polisten Beyoğlu'nda ‘Çukur’ operasyonu
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı