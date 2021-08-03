Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone'da Liam Gordon, açıklamalarda bulundu

03 Ağustos 2021 Salı, 22:33

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan İskoçya ekibi St. Johnstone'ın oyuncusu Liam Gordon, sarı-kırmızılılarla oynayacakları maçın "hayatının maçı" olduğunu söyledi.

Büyük Britanya basınından The Courier'in haberine göre 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Onların dünya çapında bir takım olduklarını ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olarak ünlendiklerini biliyoruz. Ancak onlara nasıl tehdit oluşturabileceğimizin ve nasıl zarar verebileceğimizin farkındayız. Burası, bizim için inanılmaz bir platform. Burada yolumuza devam edeceğimizi hayal ediyorum."

"GİTMEK İÇİN CAN ATIYORUZ"

Gordon, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, aklımızda ömür boyu kalacak bir maç. Gitmek için can atıyoruz. Ama oraya sadece Galatasaray'a karşı oynamaktan zevk almak için gitmiyoruz. Oradaki bazı oyuncuları FIFA oyunundan duymuşsunuzdur. Arda Turan, Ryan Babel ve Radamel Falcao'ya sahipler. Patrick van Aanholt ile yeni sözleşme imzaladılar. Onlarla aynı sahayı paylaşmak, hayal edilecek bir şey. Ama profesyonel zihniyette olmalıyız. Günün sonunda, onlar sadece insan."

"HEYECAN DUYUYORUM"

Genç stoper, Galatasaray taraftarına övgüde bulundu:

"İnanılmaz olacak ama işimize odaklanacağız. Küçüklüğümden beri Galatasaray taraftarının yarattıkları atmosferlerin videolarını izlerdim. Bunu bedenimde hissedecek olmaktan heyecan duyuyorum. Gürültülü olacak ama adım adım ilerleyeceğiz."

Galatasaray ve St. Johnstone arasındaki ilk maç, 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. İskoçya'daki rövanş maçı ise, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.