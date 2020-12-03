Galatasaray'ın savunmadaki yeni gözdesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi Karagümrüklü Fatih Kurucuk
Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son gözdesi Karagümrüklü Fatih Kurucuk… Terim, sarı-kırmızılı ‘scout'lara 22 yaşındaki savunma oyuncusunu iki senedir takip ettiriyor.
Bu oyuncunun idman performansına kadar detaylı veriler tutturan tecrübeli çalıştırıcı, gözlem-analiz raporlarına göre sezon sonunda transfer teklifinde bulunulması konusunda karar verecek.
Göztepe altyapısında profesyonel olan, üç senedir Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk, iki haftadır Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkıyor ve başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesinde de büyük pay sahibi olan genç futbolcu, 99 resmi maçta forma giydi. 1.92'lik stoper, U17 ve U21 Milli Takımı formalarını da birer kez terletti.
Kaynak: Sözcü
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