Galatasaray'ın St. Johnstone maçındaki kalecisi belli oldu

Galatasaray, St. Johnstone deplasmanında Avrupa’daki kader maçına çıkacak. Muslera’nın yokluğunda kalede İsmail Çipe olacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 18:19
Galatasaray'ın St. Johnstone maçındaki kalecisi belli oldu
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Galatasaray'da sezonu talihsiz hatalarla açan Fernando Muslera, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Sarı-kırmızılılar 1-1'in rövanşını perşembe günü İskoçya’da St. Johnstone ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar Okan Kocuk'un Giresunspor’a kiralarken, teknik direktör Fatih Terim, kritik maçta İsmail Çipe'yi tercih etmeyi planlıyor. Avrupa'da ya tamam ya devam maçında yük 26 yaşındaki kalecinin ellerinde olacak.

Altyapıdan çıktıktan sonra Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor gibi takımlarda kiralık oynayan İsmail Çipe 2018-19 sezonunda, Galatasaray 8 resmi maça çıkmış ve şampiyonluk yaşamıştı. İsmail, son 2 sezonda ise kiralık olarak oynadığı Kayserispor’da 14 maça çıktı. Fatih Terim, öğrencisine güveniyor ve bu kamp dönemini formda geçirdi.


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