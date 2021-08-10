Galatasaray'ın St. Johnstone maçındaki kalecisi belli oldu

Altyapıdan çıktıktan sonra Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor gibi takımlarda kiralık oynayan İsmail Çipe 2018-19 sezonunda, Galatasaray 8 resmi maça çıkmış ve şampiyonluk yaşamıştı. İsmail, son 2 sezonda ise kiralık olarak oynadığı Kayserispor’da 14 maça çıktı. Fatih Terim, öğrencisine güveniyor ve bu kamp dönemini formda geçirdi.