Galatasaray'dan Melo Trimble açıklaması

10 Ağustos 2021 Salı, 17:44

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, son olarak İspanya Ligi ekibi Fuenlabrada'da forma giyen ABD'li oyun kurucu Melo Trimble ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı oyuncu Melo Trimble ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2 Şubat 1995 Maryland doğumlu Romelo ‘Melo’ Trimble, 1.91 cm boyunda ve guard pozisyonunda oynuyor.

Melo Trimble, kolej kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Maryland’de başladı. Takımıyla geçirdiği üç sezonda 104 maça çıkan Trimble, 15.9 sayı, 3.7 ribaund, 3.9 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. Kolejdeki ikinci sezonunda konferansının en iyi beşine seçildi.

NBA Yaz Ligi’nde Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves ve Chicago Bulls’ta forma giyen Melo Trimble, Amerika dışındaki ilk kontratını 2018 yazında Avustralya Ligi ekiplerinden Cairns Taipans ile imzaladı. 28 maça çıktığı sezonu 22.5 sayı, 4.6 asist, 3.9 ribaund ve 1.2 top çalma istatistikleriyle kapatan Birleşik Amerikalı oyun kurucu ilgin en iyi ikinci beşine seçildi.

Avustralya Ligi’nde geçirdiği üç sezondan sonra ilk kez Mart 2020’de Avrupa’ya geldi. ACB ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzalayan Trimble, geçtiğimiz sezonu ise yine İspanya’da Fuenlabrada formasıyla geçirdi. Fuenlabrada formasıyla ligde 16.4 sayı, 3.4 asist, 2.4 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Avustralya’daki parlak kariyerinin ardından Avrupa’da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Oyuncumuza hoş geldin der, sarı kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

Sarı-kırmızılılar, gün içerisinde Göksenin Köksal'ın sözleşmesinin 2+1 yıl uzatıldığını ve altyapısından yetişen eski oyuncusu Ege Arar'ın transfer edildiğini açıklamıştı.