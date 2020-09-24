Galatasaray'ın UEFA 11'i!
Galatasaray, Hajduk Split karşısına değişik bir 11'le çıkıyor.
Galatasaray, Hajduk Split UEFA Kupası eleme maçına yedek ağırlıklı 11'le çıktı.
STAT: Telekom
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Taylan, Ömer, Feghouli, Babel, Diagne.
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