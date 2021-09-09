Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao: "Arda Turan bir idol"
Galatasaray'ın son dakikada renklerine kattığı yeni transferi Gustavo Assunçao: "Benim için çok önemli bir gün" ifadesini kullandı
Galatasaray'ın Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Famalicao'dan kiraladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao, kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini söyledi.
Kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Benim için bir rüya gerçekleşti. Çünkü Galatasaray'ı iyi tanıyorum. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe ve başarılara sahip bir kulüp. Avrupa'daki başarıları ortada. O yüzden böyle büyük bir camiadan teklif aldığım için gururluyum. Zaten hiç düşünmeden kabul ettim. O yüzden bir rüya gerçekleşti." diye konuştu.
Taraftarın karşısına geçmek için sabırsızlandığını ifade eden Assunçao, "Galatasaray taraftarlarını hem fotoğraflardan hem de videolardan takip edip seyrettim. O yüzden bir an önce onların karşısına geçip oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum. Bir an önce onların karşısına geçmek istiyorum. Onlar da bana pozitif mesajlar gönderdiler. Geldiğim için mutlu oldular. O yüzden ben de sahaya çıkıp yüzde yüzümü onlar için vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ARDA TURAN BİR İDOL"
Genç futbolcu, babasıyla Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan'ı bir idol olarak gördüğünü söyledi.
Arda Turan'ı çok sevdiğini aktaran Assunçao, "Arda Turan, Atletico Madrid'de iken ben de altyapıdaydım ve 12 yaşındaydım. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama Atletico Madrid'de inanılmaz büyük bir idolü. Hepimizin idolüydü. Şimdi Galatasaray'da aynı şekilde çok büyük bir idol. Onunla yeniden karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.
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