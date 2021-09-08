Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 21:04

Uzun süredir orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu transfer ettiğini açıkladı.

Sar-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı

Kariyerine Atletico Madrid'te başlayan Gustavo Assunçao, Famalicao ile geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

10. TRANSFER OLDU

Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.

Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır. pic.twitter.com/pjDb7UzBGa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2021



