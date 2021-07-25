Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau takımla çalıştı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu 2'nci maçında PSV ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Alexandru Cicaldau, ilk idmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirilirken, dayanıklılık koşusunun ardından antrenman sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, PSV maçı hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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