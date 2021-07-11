Galatasaraylı Arda'dan Messi'ye kutlama

Kupa Amerika'da şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın yıldızına eski takım arkadaşı Arda'dan kutlama geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2021 Pazar, 15:58
Galatasaraylı Arda'dan Messi'ye kutlama
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Futbol dünyası Barcelona ile sözleşme imzalamayan Messi'nin Arjantin milli takımı ile Copa America'yı (KUpa Amerika)  kazanmasını konuşuyor.

Bu zafer, "Tangocular" olarak adlandırılan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi için bir ilk olmuştu. Messi, milli takımı ile ilk kupasını kazanıp tarihe geçmişti.. Brezilya ise ilk ev sahipliği yaptığı turnuvada başarıya ulaşamadı. "Sambacılar", bu kupayı daha önce beş kez kazanmıştı.


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