Galatasaraylı bir futbolcu koronavirüs!
Galatasaray'ın açıklamasında rutin testlerde bir futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan korona virüs testlerinin ardından 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde oynanacak Alanyaspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinin ardından 1 pozitif vakaya rastlandı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray son olarak Fenerbahçe'yi yenmiş ve o maç sonrası takım kutlama yapmıştı. Bu ismin takıma yeni katılan Halil olabileceği sosyal medyada iddia edildi.
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