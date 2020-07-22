Galatasaraylı Falcao'dan yönetime önemli mesaj

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:59

İstanbul’dan ayrılmayı istemeyen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, hem garanti ücretinde hem de 2 milyon Avro tutarındaki ek maddelerden fedakârlık yapmaya hazır olduğunu yönetime iletti.





GERİDE kalan sezonun en flaş transferiydi. Monaco'dan G.Saray'a gelişini on binlerce taraftar sosyal medyadan takip etti. Havalimanında görkemli bir karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılılarda 22 maçta 11 gol attı ama çok maç kaçırması tartışma yarattı. Ve Radamel Falcao'nun geleceği yine gündemde. Yönetimin takım aradığı iddia edilen Kolombiyalı yıldızdan flaş bir hamle geleceği ifade ediliyor.

Falcao, 2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak. Hamile olan eşi ve ailesi de İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle yıldız futbolcu, 5 milyon Avro'luk garanti ücretine ek olan 2 milyon Avro dolayındaki bonus maddelerden fedakârlık yapmaya hazır. Bazı ek maddeleri devre dışı bırakabileceğini, indirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt beklemeye başladı.

Kaynak: Sözcü-Mesut Yıldırım