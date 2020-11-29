Galatasaraylı futbolcu Babel'den iyi haber!

Galatasaraylı futbolcu Babel, koronavirüsü atlattı.

AA
29 Kasım 2020 Pazar, 20:24
Galatasaraylı futbolcu Babel'den iyi haber!
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma başladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülkesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.


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