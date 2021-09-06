Galatasaraylı Mustafa Muhammed Mısır'ı kurtardı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:19

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon'a konuk olan Mısır, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mısır'ın golü, 90. dakikada Mustafa Muhamed'den geldi. Ev sahibi Gabon'un golünü ise 73. dakikada Jim Allevinah attı.

Maça yedek başlayan Mohamed, 77. dakikada Mohamed Magdi Kafsha'nın yerine oyuna dahil oldu. Muhammed'i ilk kutlayan ise Liverpoollu Muhammed Salah oldu.