Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı ihtimali bulunuyor
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı.
29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında.
Sözcü'de yer alan habere göre Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
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