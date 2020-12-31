Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı ihtimali bulunuyor

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 22:50
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Görme kaybı ihtimali bulunuyor
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29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında.

Sözcü'de yer alan habere göre Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.


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