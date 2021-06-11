Galler-İsviçre maçına doğru

11 Haziran 2021 Cuma, 17:09

Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi.

Geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Bale, grubun ilk maçında Galler'in yarın İsviçre ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı.

Galler'in EURO 2016'da yarı finale kalmasına rağmen bu turnuvanın çok daha zorlu geçeceğini ve iki turnuvanın birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "2016'da yaptıklarımız hala tartışılabilir, ama bugün farklı bir takıma sahibiz ve farklı bir turnuvadayız. Çok zorlu bir gruptan çıkmak için çabalayacağız." dedi.

Gruptaki takımları değerlendiren Gareth Bale, "Büyük bir futbol tarihine sahip İtalya'nın kalitesi, zaten belli. İsviçre üst düzey takımlardan biri ve Türkiye, son 12 ayda gösterdiği performansla büyük takımları yenebildiğini gösterdi. Kimin favori olduğunu söylemek zor. Önümüzde çekişmeli maçlar olacak ve bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Amacımız ilk olarak gruptan çıkmak. Bunu başarırsak devamına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 boyunca Galler'i geçici olarak çalıştıracak teknik direktör Robert Page ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen kadroya dahil edilen Juventuslu Aaron Ramsey'in hazır hale geldiğini ve görev verilmesi halinde yarınki maçta oynayabileceğini söyledi.

Bale'in milli maçlarda son dönemde gol atamamasına ilişkin soruya ise Page, "Dünyanın sonu değil. Gareth gol atamasa bile başka oyuncumuza attırır. Gol pası vermesi, bizim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.