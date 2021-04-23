Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Giggs'e yargılanıyor
Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Page'in bulunacağını duyurdu. Giggs 2 kadına saldırmakla suçlanıyor.
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki rakiplerinden Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak.
Giggs, 2020'nin kasım ayında Manchester kentinde 30'lu yaşlardaki bir kadını yaralamak, 20'li yaşlardaki bir kadına da şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
Bu gelişme sonrası açıklama yapan Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurdu.
İcra kurulunun, olayın federasyon ve milli takım üzerindeki etkisini değerlendirmek için toplanacağı da belirtildi.
1990'dan 2014'e kadar forma giydiği Manchester United'ın efsane oyuncuları arasındaki Giggs, aynı kulüpte geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.
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