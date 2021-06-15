Galler'de Gareth Bale, Türkiye maçının önemini vurguladı
EURO 2020 A Grubu'nda yarın Türkiye ile kozlarını paylaşacak olan Galler'de Gareth Bale, maça dair görüşlerini paylaştı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu ikinci maçında yarın 19.00'da A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Galler'de yıldız futbolcu Gareth Bale, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, maçı kazanmak istediklerini kaydetti:
"Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım. Çok uzun zamandan beri yaptığımızı yapıyoruz milli takımda. Dolayısıyla idmanlarda da zaten bunları çalışıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye de aynı şekilde. Ancak tabii kazanamıyorsak, sonraki maça umudumuzu taşımak için yenilmemeliyiz."
"YARIN GÜZEL BİR ORTAM OLACAK"
Bale, Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta Türk taraftarların çoğunlukta olmasının beklenmesine vurgu yaptı:
"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Türk taraftarlar daha fazla olacak. Harika bir atmosfer olacak. Elbette Türk taraftarlar, Türk takımını destekliyor olacak. Bunu anlıyoruz. Yarın güzel bir ortam olacak. Biz de dört gözle bekliyoruz."
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