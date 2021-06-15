A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak

Türkiye Milli Takımı Çarşamba günü A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 09:39
A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak
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Türkiye Galler ile en son 24 yıl önce karşı karşıya gelmişti.

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.


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