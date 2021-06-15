Galler'de Rob Page, EURO 2020'deki Türkiye maçını değerlendirdi

15 Haziran 2021 Salı, 19:39

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu ikinci maçında yarın 19.00'da A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak olan Galler'de teknik direktör Rob Page ve yıldız futbolcu Gareth Bale, çevrimiçi basın toplantısına katıldı.

PAGE: "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Rob Page, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak karşılaşmada sıcak havayla başa çıkmaları gerektiğini ve planlarını oluşturduklarını kaydetti:

"Türk Milli Takımı, İtalya’ya karşı çok zor bir maç oynadı ve kaybettiler. Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz, Türkiye’ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var."

Page, kadroda bazı değişikliklerin olabileceğini belirtti:

"Tabii ki bazı değişiklikler olabilir, bugün de ekibimle görüştüm, ihtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken alanlarda biraz daha çalışmaya başladık. Bu konuyu düşüneceğim ve gerekli değişiklikleri yapmaya çalışacağım."

BALE: "TÜRK TARAFTARLARIN NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

31 yaşındaki yıldız futbolcu Gareth Bale ise, stadın çoğunluğunu oluşturacak Azerbaycan ve Türk vatandaşlarının A Milli Futbol Takımımızı destekleyecek olmasının motive edici olduğunu ve öne geçmelerinin işlerini kolaylaştıracağını söyledi:

"Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye’de de oynamıştım, Türk taraftarların nasıl olduğunu biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf için de iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek.

Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil, hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir."