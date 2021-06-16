Galler'de Rob Page ve Gareth Bale, Türkiye maçını değerlendirdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:07

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımızı 2-0 mağlup eden Galler'de teknik direktör Rob Page ve yıldız futbolcu Gareth Bale, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Rob Page, daha fazla gol atamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını kaydetti:

"Hazırladığımız plan tuttu. Maçtan önce de söyledim. Türkiye'ye çok saygı duyuyorduk ama İsviçre'den farklı bir takım oldukları için Türkiye'ye göre farklı bir plan hazırladık. Takımımla gurur duyuyorum. Daha fazla da gol atabilirdik.

İlk yarıda daha fazla pozisyon bulabilirdik. Bu olsaydı, maç 4-0 veya 5-0 bitebilirdi. Türkiye'ye daha fazla gol atamadığımız için hayal kırıklığına uğradık."

BALE: "GOL, PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA OLDU"

Karşılaşmada iki asistle takımına katkı yapan ve bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Gareth Bale ise iyi mücadelenin altını çizdi:

"Galibiyet için çok mutluyum. Sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı motivasyonla oynayarak iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum.

Maçın son anlarındaki ikinci gol, pastanın üstündeki krema oldu. Kazanmak önemliydi. Dört puan yeterli olur gibi görünüyor ama hep birlikte göreceğiz. Başlangıçta bize dört puan verilseydi, hemen kabul ederdik."