Game of Thrones oyuncusu Bianco’dan cinsel istismar iddiasıyla Manson'a dava

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:12

Oyuncu Esme Bianco, Marilyn Manson'a cinsel istismar iddiasıyla dava açtı. Los Angeles’taki federal mahkemede açılan davada Bianco, müzik videoları ve filmlerdeki sahte rol iddialarıyla kendisini İngiltere'den Kaliforniya'ya getirerek insan kaçakçılığı yasasını ihlal ettiğini öne sürdü.

CBC’nin haberine göre, asıl adı Brian Warner olan Manson'un Bianco'yu 2009 yılında bir şarkının videosunu çekmek için Los Angeles’a getirdiği bilgisi yer aldı. 2011 yılında ise yine “Phantasmagoria” adlı uzun metrajlı film için Los Angeles’a getirdiği ve bu projenin de gerçekleşmediği aktarıldı.

Açılan dava dosyasında, ‘Warner'ın fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarının boyutunu anlamak Bianco’nun yıllarını aldı’ ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Şubat ayındaki iddialara yanıt olarak Manson, Instagram hesabından şöyle yazdı:

'Hakkımdaki bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtmasıdır. Samimi ilişkilerim her zaman karşılıklı fikir birliğine dayalı olmuştur. Başkaları bugün, geçmiş olayları yanlış aktarmayı seçiyor olsa da gerçek budur.'