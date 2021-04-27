Nomadland'in başrol oyuncusu Frances McDormand 93. Oscar Ödülleri töreninde neden kurt gibi uludu?

27 Nisan 2021 Salı, 11:40

Bu yıl Oscar Ödülleri’nde En İyi Film seçilen Nomadland adına ödülü kabul ederken, başrol oyuncusu Frances McDormand bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırttı.

McDormand ödülü kabul ederken şunları söyledi:

"Lütfen filmimizi bulabildiğiniz en büyük ekranda izleyin ve bir gün, tanıdığınız herkesi bir sinemaya götürüp karanlıkta omuz omuza oturarak bu gece burada temsil edilen her filmi izleyin."

"KURDUMUZA İTHAF EDİYORUZ"

McDormand, mikrofonda ulumadan önce "Bunu kurdumuza ithaf ediyoruz" diye ekledi. Söz konusu jestin Nomadland'in bu yıl intihar eden ses miksaj uzmanı Michael Wolf Snyder'a saygı duruşu niteliğinde olduğu öğrenildi. Snyder'in ikinci adı 'Wolf', kurt anlamına geldiği için McDormand'ın böyle bir gönderme yaptığı anlaşıldı.

McDormand, Chloé Zhao'nun yönetmenliğini üstlendiği bağımsız dram filminde toplumun uçlarında ayakta kalmaya çalışan göçebe bir kadını canlandırmasının yanı sıra filmin yapımcılığını da üstlenmişti.

93. Oscar Ödülleri'nde Nomadland, En İyi Film ödülünün yanı sıra En İyi Kadın Oyuncu (Frances McDormand) ve En İyi Yönetmen (Chloé Zhao) ödüllerini de eve götürerek 4 ödüllü Mank'ten sonra törenin en çok ödül alan filmi oldu.

Daha önce 1997'de Fargo ve 2018'de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmlerindeki performansıyla da ödül kazanan McDormand için bu, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aldığı üçüncü ödül oldu.