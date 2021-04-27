Nomadland'in başrol oyuncusu Frances McDormand 93. Oscar Ödülleri töreninde neden kurt gibi uludu?
93. Oscar Ödülleri’nde Nomadland adına En İyi Film ödülünü kabul ederken sahneden bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırtan Frances McDormand'ın bu hareketle neyi amaçladığı anlaşıldı.
Bu yıl Oscar Ödülleri’nde En İyi
Film seçilen Nomadland adına ödülü kabul ederken, başrol oyuncusu Frances
McDormand bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırttı.
McDormand ödülü kabul ederken
şunları söyledi:
"Lütfen filmimizi
bulabildiğiniz en büyük ekranda izleyin ve bir gün, tanıdığınız herkesi bir
sinemaya götürüp karanlıkta omuz omuza oturarak bu gece burada temsil edilen
her filmi izleyin."
"KURDUMUZA İTHAF EDİYORUZ"
McDormand, mikrofonda ulumadan
önce "Bunu kurdumuza ithaf ediyoruz" diye ekledi. Söz konusu jestin
Nomadland'in bu yıl intihar eden ses miksaj uzmanı Michael Wolf Snyder'a saygı
duruşu niteliğinde olduğu öğrenildi. Snyder'in ikinci adı 'Wolf', kurt anlamına
geldiği için McDormand'ın böyle bir gönderme yaptığı anlaşıldı.
McDormand, Chloé Zhao'nun
yönetmenliğini üstlendiği bağımsız dram filminde toplumun uçlarında ayakta
kalmaya çalışan göçebe bir kadını canlandırmasının yanı sıra filmin
yapımcılığını da üstlenmişti.
93. Oscar Ödülleri'nde Nomadland,
En İyi Film ödülünün yanı sıra En İyi Kadın Oyuncu (Frances McDormand) ve En
İyi Yönetmen (Chloé Zhao) ödüllerini de eve götürerek 4 ödüllü Mank'ten sonra
törenin en çok ödül alan filmi oldu.
Daha önce 1997'de Fargo ve 2018'de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmlerindeki performansıyla da ödül kazanan McDormand için bu, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aldığı üçüncü ödül oldu.
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