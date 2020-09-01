Game of Thrones oyuncusu Türkçe filmde izleyici karşısına çıkacak

01 Eylül 2020 Salı, 14:25

Türk Amerikan ortak yapımı ve Türkçe İngilizce çekilen Kurye (Geal) filmi tamamlandı. Burak Hakkı, Eddie Jackson, Ahmet Öztürk, Atilla Öner, Jane Herbert, Yunus İnan, Serdar Yıldırım, Tuğba Çınar, Mustafa Eren ve Game of Thrones oyuncusu Eddie Jackson'ın da rol aldığı film bir kiralık katilin bir çift üzerindeki sorgu ve takibine odaklanıyor.

Farklı hayatların kesişmesinden ilham alan filmde Burak Hakkı kiralık katili canlandırırken; Game Of Thrones oyuncusu Eddie Jackson ise bir kuryeyi oynuyor. Film önümüzdeki aylarda vizyonda olacak.

FİLMİN KONUSU

Türk ve İrlanda mafyasının mallarına el koyan İrlandalı bir kurye cezaevine düşer. Hem sevgilisi hem de Türk ve İrlanda mafyası kuryenin tahliyesini bekler. Altınlarla dolu tarihi eser kaçakçılarına ait bir çantatesadüfen, işleri kötü giden ve ayrılmak üzere olanbir Türk çiftin eline geçer. Bir kiralık katil ise hem kuryenin hem de çiftin peşindedir. Çiftimiz açgözlülüğün ve hırsın getirdiği kötü sürprizleri yaşamak zorunda kalır!