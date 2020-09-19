Gareth Bale, Tottenham'a geri döndü
İngiliz kulübü ayrıca Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.
Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.
31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.
REGUİLON İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.
2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
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