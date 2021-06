UEFA: “Türkiye geri dönecektir”

A Milli Futbol Takımı, A Grubu son maçında İsviçre’ye 3-1 mağlup olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda etti.

UEFA, EURO 2020’de en genç takıma sahip olan Türkiye’ye turnuvadan elenmesinden sonra destek verdi.

UEFA, EURO 2020 sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç Türkiye gruplara veda etti ama geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın EURO 2020 sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

Group stage exit for a young Turkey team, but they'll be back #EURO2020 pic.twitter.com/T7Tze6VgFq