GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den Mesut Yılmaz'la ilgili iğrenç paylaşım! Fahrettin Koca da isyan etti

05 Ekim 2020 Pazartesi, 08:29

Medeni Kanun'un kaldırılmasını ve erkeklerin boşanmak yerine ikinci eşleri alması gerektiğini savunan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in, yoğun bakımda tedavi gören eski başbakan Mesut Yılmaz ile ilgili de skandal paylaşımları ortaya çıktı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Edizer, Yılmaz'la ilgili "Bu arada İmam Hatip mezunu gassalimizin bir avuç dolusu pamukla Mesut Yılmaz'ı köşede sabırla beklediğini de ilave edelim" ifadelerini kullandığı görüldü.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL: "FAHRETTİN KOCA RAHATSIZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın durumdan rahatsız olduğunu, gün içerisinde konuyla ilgili aksiyon alınacağını söyledi.Özel, şu paylaşımda bulundu:Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konun takipçisi olacağız.



