Gaye Su Akyol'un yeni EP'si 'Yort Savul: İsyan Manifestosu' yayımlandı
Gaye Su Akyol'un yeni EP'si dijital platformlarda yayımlandı. "Yort Savul: İsyan Manifestosu" 3 yeni şarkıdan oluşuyor.
Gaye Su Akyol’un "İsyan Manifestosu", "Bittim Ama Tamamlanmadım" ve "Şerefe" isimli yeni şarkılarından oluşan EP’si "Yort Savul: İsyan Manifestosu" 30 Ekim itibariyle tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluştu. Daha önceki albümlerde co-prodüktör olarak çalışan Akyol, bu albümün tüm prodüksiyonunu üstlendi.
70’ler saykedeliası, asit rock’ı ve progresif müziğini hatırlatan altyapının; Anadolu müziği, Türk müziği gamları ve vokal tekniğiyle buluştuğu, zaman zaman bağlamayla, bazen sörf gitar tonlarıyla, trompet tonuyla ve fütüristik beat’lerle harmanlandığı, darbuka, geleneksel Anadolu perküsyonlarıyla işlendiği EP, ismini Yunus Emre’nin dizelerinden ve şair Ece Ayhan’ın 1977’de yayımlanan "Yort Savul" adlı şiiri ve aynı adı taşıyan kitabından hareketle aldı.
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